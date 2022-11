Com especialidades de todo o mundo, o festival Bazar Internacional faz jus ao seu nome.

Luxemburgo 50

Festival

Todo um mundo dentro da LuxExpo. As imagens do Bazar International

Redação Com especialidades de todo o mundo, o festival Bazar Internacional faz jus ao seu nome.

Este fim de semana, pela 61.ª vez, o Bazar International convidou centenas de pessoas para uma viagem à volta do mundo. Na LuxExpo em Kirchberg, os visitantes podem não só provar todo o tipo de especialidades culinárias de todo o mundo em mais de 50 bancas, mas também deitar as mãos aos primeiros presentes de Natal.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a Grã-Duquesa Maria Teresa foram alguns dos ilustres convidados do evento.

50 Foto: Alain Piron

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

As receitas do Bazar International vão para instituições de caridade de 39 países diferentes que se dedicam à luta contra a pobreza. São também apoiados três projetos do Luxemburgo. O principal projeto deste ano é o do apoio a um centro médico no Sul do Sudão.

