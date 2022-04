Todas as primeiras segundas-feiras de cada mês os serviços de socorro testam a rede de sirenes espalhadas pelo país. Ministério do Interior pede para alertar os refugiados ucranianos.

Teste mensal

Tocam as sirenes esta segunda-feira. É preciso informar os refugiados ucranianos

Susy MARTINS Todas as primeiras segundas-feiras de cada mês os serviços de socorro testam a rede de sirenes espalhadas pelo país. Ministério do Interior pede para alertar os refugiados ucranianos.

As sirenes do serviços de socorro voltam esta segunda-feira a tocar no Grão-Ducado, por volta das 12h. O objetivo destes testes regulares é de garantir que as sirenes funcionam caso seja necessário alertar a população, nomeadamente em caso de acidente nuclear.

Devido aos milhares de refugiados ucranianos que se encontram no Grão-Ducado desde o início da invasão russa do país, em finais de fevereiro, o Ministério do Interior lança o apelo para que todas as pessoas que tenham contacto ou que albergam requerentes de asilo os informem sobre estes testes.



"Assistir a uma guerra pode provocar o mesmo tipo de stress pós-traumático que viver essa guerra" A guerra da Ucrânia está a milhares de quilómetros mas a sua cobertura mediática faz com que seja sentida de perto. Em entrevista ao Contacto, a psicóloga Maria Palha, que esteve em Donetsk entre 2014 e 2015, explica o impacto psicológico da guerra em quem a vive e em quem a vê à distância.

Para estas pessoas, as sirenes são sinónimo de bombardeamentos e podem causar algum stress e pânico em algumas destas pessoas.

Segundo dados recentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros existem cerca de 4.000 refugiados no Luxemburgo. Destes, 1.444 estão hospedados na Lux Expo, em Kirchberg, (número oficiais até 26 de março), e outras 2.426 pessoas estão hospedadas em casas particulares.

Cerca de 60% dos refugiados oriundos da Ucrânia que chegam ao Luxemburgo são mulheres e um terço são crianças.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.