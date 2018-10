Polícia investiga caso que aconteceu na A13.

Tiveram acidente e fugiram para a Alemanha

Um automobilista que viajava acompanhado esteve envolvido num acidente de trânsito na A13, pouco depois da uma da madrugada, tendo fugido do local em direção à Alemanha.

As autoridades registaram o acidente cerca de 500 metros depois do túnel de Aessen e, de acordo com uma testemunha, quatro pessoas que estariam num veículo conduzido por alguém embriagado foram levadas por outro veículo. Mais tarde, os agentes da autoridade encontraram um carro com os vidros todos partidos.

A polícia tomou nota da matrícula e iniciou um processo de investigação.





