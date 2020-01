Entrou em 1998 no Wort, deu computadores a quem nunca tinha visto um e chegou a ter de ir trabalhar a meio da noite para resolver problemas informáticos. Se não fossem solucionados, o jornal não ia para as bancas na manhã seguinte. Mas nunca chegou a acontecer. É a história de José Viegas, da equipa de IT Engineering do Wort.

Luxemburgo 2 min.

“Tive de dar computadores a pessoas que nunca tinham visto um”

Paula CRAVINA DE SOUSA

"Quando cheguei, o serviço de informática estava a ser criado e nem toda a gente tinha computador. Tive de dar computadores a pessoas que nunca tinham visto um”, diz a sorrir em conversa com o Contacto. A história de José Viegas, português de 46 anos, no Wort, cruza-se com a do próprio desenvolvimento tecnológico, com a evolução do jornal e das novas formas de apresentar a informação ao leitor. José Viegas faz parte do departamento de IT Engineering, equipa que se dedica aos servidores da empresa.

Faz parte de um grupo de trabalhadores menos visível, mas, sempre que alguma coisa falha, o telefone toca. O seu trabalho é essencial num jornal com suporte em papel e com sites em quatro línguas. “Agora ficou tudo mais fácil, é tudo mais rápido, mas também é tudo mais integrado, o que significa que, quando uma coisa pára, pode parar tudo”, explica. “Se o que parar for central, aí pode haver problemas”.

José Viegas lembra-se de ter arrancado pessoas da cama a meio da noite, ou de as fazer sair de festas porque havia problemas nos servidores da empresa: se não fossem resolvidos, o jornal não estaria nas bancas na manhã seguinte. Nunca chegou a acontecer e o leitor sempre teve direito às notícias logo pela manhã. Estas dificuldades fazem parte do passado: “isso era antes, quando os sistemas eram menos estáveis, agora já não acontece há muitos anos, mas ainda tive de vir muitas vezes de noite para resolver coisas”.

José Viegas nasceu em Moçambique e, depois de uma breve passagem por Portugal, veio para o Luxemburgo com quatro anos, onde ficou até hoje. Durante o tempo de escola, as dificuldades com o alemão levaram-no para o ensino técnico. Entre as poucas escolhas que tinha na altura, quis informática: “o futuro tem de ser a Internet”, diz. Nos últimos anos de liceu, esteve na primeira turma de informática que abriu no Luxemburgo e seguiu depois para o Instituto Superior de Tecnologia onde continuou os estudos. Quando deixou as salas de aula, respondeu a alguns anúncios de emprego, em que várias empresas pediam informáticos. O Wort era uma das empresas que estava a formar a equipa de informática e chamou-o. Entrou em 1998 e ficou.

Foto: Anouk Antony

Apesar das dificuldades iniciais com o alemão, hoje fala as quatro línguas: português, francês, luxemburguês e alemão. Embora não tenha grandes memórias de infância, regressa a Portugal de férias, a uma aldeia no norte do país; a Moçambique também já regressou e planeia voltar daqui a uns anos.

Para o próximo ano não deseja muito. “Estou contente com a minha vida. Só quero saúde”.