Há um estudante luxemburguês entre os feridos no tiroteio numa sinagoga em Viena, na Áustria.

Tiroteio em Viena. Estudante luxemburguês entre os feridos

Diana ALVES Há um estudante luxemburguês entre os feridos no tiroteio numa sinagoga em Viena, na Áustria.

(Notícia atualizada às 10h19 com novo balanço do número de mortos.)

Segundo a informação avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o estudante foi atingido por uma bala num ombro, mas encontra-se fora de perigo. O luxemburguês é um de 15 feridos no ataque que fez cinco mortos, incluindo um dos atacantes, segundo agências de notícias.

De acordo com a Agência Lusa, que cita o ministro do Interior austríaco, Karl Nehammer, um dos autores do tiroteio, morto pela polícia, era simpatizante do Estado Islâmico.

Há pelo menos um segundo suspeito em fuga, sendo que as autoridades não afastam a possibilidade de haver mais pessoas envolvidas no ataque. Depois de um primeiro ataque na rua onde fica a sinagoga, os atacantes deslocaram-se pelo centro da cidade disparando sobre quem ocupava as esplanadas.



(Com Lusa)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.