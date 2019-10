A circulação na CR 329 está cortada.

Tiroteio em Noertrange provoca um ferido

Um tiroteio, que ocorreu às 8h00 em Noertrange perto de Wiltz, no norte do Luxemburgo, causou um ferido, revelou a RTL.

De acordo com as informações recolhidas, os dois homens envolvidos no incidente são conhecidos e vivem na localidade. A vítima apresentou-se à porta do presumível autor do disparo que lhe atingiu o ombro direito. A polícia está no local e já foi aberto um inquérito para apurar o que se passou.

