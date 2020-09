As autoridades já abriram um inquérito para apurar as circunstâncias e lançou um apelo a eventuais testemunhas.

Tiroteio em Eischen faz um ferido

Passava pouco das 19h da tarde desta sexta-feira quando os tiros soaram junto ao centro desportivo de Eischen. Os serviços de emergência e a polícia grã-ducal foram acionados de imediato.

Segundo a RTL, o homem foi baleado na zona do abdómen e transportado em estado crítico para o hospital.

Na base do tiroteio estará uma "discussão acalorada", de acordo com as autoridades. De qualquer forma, para apurar as circunstâncias exatas do incidente, a polícia lançou um apelo a eventuais testemunhas.

Qualquer pessoa com informações para ajudar a avançar a investigação pode contactar a polícia pelo 113 ou por e-mail: SPJ-Info@police.etat.lu.

