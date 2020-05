Charles é o primeiro filho do casal herdeiro grão-ducal e nasceu este domingo, 10 de maio.

Tiros de canhão para comemorar o nascimento do príncipe Charles

A casa Grão-Ducal está em festa. No domingo, 10, nasceu Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume, o primeiro filho do casal herdeiro, Guillaume e Stéphanie.

O bebé nasceu às 5h13, na maternidade Grã-Duquesa Charlotte, na cidade do Luxemburgo e pesa 3,190 kg e mede 50 cm. O governo e o Parlamento já felicitaram a família grã-ducal. "O nascimento do primeiro filho do casal herdeiro será assinalado com 21 tiros de canhão", afirmou o ministério de Estado.

A homenagem do exército aconteceu também no domingo. Foram disparados 21 tiros de canhão, a partir de Fetschenhaff, em nome do filho primogénito de Guillaume e Stéphanie. A primeira imagem do bebé foi divulgada ontem, depois de os avós terem visto o neto pela primeira vez através de videochamada, devido à pandemia da covid-19.

Veja as imagens:

11 21 tiros de canhão em Fettschenhaff para homenagear o nascimento do príncipe Charles. Laurent Blum

