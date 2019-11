O insólito aconteceu no parque de estacionamento do Auchan de Kirchberg.

"Ticket" de estacionamento de 2016 cobra quase 30 mil euros

O trabalhador transfronteiriço de Lexy, em França, encontrou o "ticket" de estacionamento no fundo da gaveta e quis fazer o teste.

O terminal do Auchan de Kirchberg demorou algum tempo a analisar o bilhete. Ao fim de alguns minutos, cobrou 29.291 euros. Era de 17 de outubro de 2016.

"Fiz isto por diversão, um dos meus colegas explicou-me que fez a mesma coisa e recebeu uma fatura de 2.000 euros", contou ao L'Essentiel. "Eu estraguei o medidor, acho eu!", acrescentou.

Jad Bouchouka decidiu partilhar o insólito nas redes sociais mas não chegou a pagar a conta milionária. Contactada pelo diário luxemburguês, a diretora de comunicação do Auchan, Sophie Morle, alinhou na brincadeira.

"Estas coisas acontecem, é normal. Isso prova que o nosso sistema está mesmo a funcionar bem", ironizou.

De facto, a caixa de comentários da publicação de Jad prova que não é caso único. Um dos amigos do transfronteiriço partilhou uma imagem semelhante. Não se sabe de quando era o "ticket", sabe-se apenas que a máquina do estacionamento do hipermercado cobrou mais de 12 mil euros.