Thoma e Wagner lideram lista europeia do déi Lénk

Constituição da lista foi divulgada hoje no Congresso do partido.

Carole Thoma, co-porta-voz do partido com 28 anos, e o deputado David Wagner, de 40, são os cabeças de lista do déi Lénk para as eleições europeias que se realizam no próximo dia 26 de maio.



A constituição da lista foi divulgada hoje durante o Congresso do partido e inclui ainda Gary Diderich, co-porta-voz do déi Lénk (36 anos); Sandrine Gashonga, formadora na área intercultural, de 41 anos; a estudante Mara Martins (20 anos) e Antoni Montserrat, funcionário europeu reformado de nacionalidade espanhola com 67 anos.



O slogan para a campanha é "Eist Liewen. Net hier Profitter", ou seja, "A nossa vida. Não os lucros deles".

