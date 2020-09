O pagamento da taxa irá ajudar a pagar a extensão da rede rodoviária, defende o presidente da câmara de Thionville.

Thionville quer instalar portagem no troço da A31 com Luxemburgo

O presidente da Câmara de Thionville defende o pagamento de uma taxa aos veículos que utilizarem o troço da A31 entre Thionville e Luxemburgo.



O desejo foi reafirmado ao Luxemburger Wort por Pierre Cuny justificando que o pagamento desta portagem poderia contribuir para financiar a extensão e obras da histórica autoestrada que atravessa a região francesa de Lorraine.

Proposta difícil

“Quanto ao troço Thionville-Luxemburgo, a ideia será instalar uma portagem. Alguém tem de pagar. Quer sejam as pessoas de Lorraine ou os que estão em trânsito, que assim poderão pagar pela extensão desta rede rodoviária, não me choca em nada”, avança à edição francesa do Wort, Pierre Cuny.

No entanto, não é certo que esta medida proposta será aceite pelos transportadores locais, mesmo que tal tributação incidisse sobretudo sobre os veículos pesados estrangeiros que utilizam este troço da A31. Uma “compensação” poderia ser dada aos locais ou às empresas locais, vinca este autarca.

A31: 100 mil veículos por dia

Nesta autoestrada que liga Thionville a Toul circulam cerca de 100 mil veículos por dia, 10% dos quais são transportes de pesados.

Perante tal fluxo diário os autarcas de Thionville, Metz, Nancy e Epinal desejam tributar o tráfego de mercadorias pesadas ao longo de toda a A31, uma medida idêntica ao pagamento de ecotaxas ecológicas, as portagens que passarão a ser cobradas em todas as rodovias da Alsace, a partir de 2021.

Em Lorraine, os dinheiros resultantes das portagens ecológicas seriam usados em investimentos estatais e locais de financiamento de novas infraestruturas rodoviárias para facilitar a mobilidade quotidiana de centenas de milhares de utilizadores das vias rodoviárias da região, ou em transportes públicos, escreve o Wort.



