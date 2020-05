Com a procura a diminuir drasticamente, o centro de rastreio começa a ser desativado já na segunda-feira.

Thionville desativa o Centro Covid-19

Criado a 9 de abril com o propósito de rastrear e prestar os primeiros cuidados aos pacientes infetados pelo novo coronavírus, o chamado Centro Covid de Thionville vai ser desativado. A queda drástica do número de visitantes explica a decisão que a imprensa francesa vê como um "sinal encorajador", numa altura em que o país começa a primeira fase de desconfinamento.

Já na semana passada, a 24 de abril, o horário de funcionamento do centro ficou reduzido às manhãs. Com o número de pacientes a diminuir, as autoridades sanitárias optaram pelo encerramento.

Segundo a RTL, as instalações podem ser reativadas a qualquer momento. Quer isto dizer que, no caso de um novo pico de infeções os cerca de 30 médicos e paramédicos voluntários, mobilizados para aliviar os consultórios médicos e hospitais em caso de saturação, podem voltar a ser chamados.

De resto, o centro em Thionville foi criado para atuar como complemento, alternativa ou apoio em caso de possível deterioração da saúde ou de falta de prestadores de cuidados de saúde.

