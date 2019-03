Artistas de renome e talento incontestável, no Luxemburgo, dão "vida" à músuica no The Grund Club Sogwriters

The Grund Club Songwriters... ou o feliz encontro de talentos!

Ana-Cristina MENDONCA GONCALVES Artistas de renome e talento incontestável, no Luxemburgo, dão "vida" à músuica no The Grund Club Sogwriters

The Grund Club Songwriters, pela mão do conhecido músico Lata Gouveia, tornou-se ao longo dos anos numa verdadeira "família musical" que acolhe de ano para ano, telentos reconhecidos e emergentes, como Josh Island e ADRIAN.

O primeiro concerto do ano, com direção artística de Lata Gouveia, terá lugar, quarta-feira, 13 de março, na Rockhal, e conta com a atuação de Daniel Balthasar, Josh Island, Elise Nunes, ADRIAN, Sven Sauber e Peter Varnoki. Sarah Candle e Jessica Lobo acompanham vocalmente os artistas e, musicalmente, Gilles Bernard (bateria), Tom Heck (baixo), Luca Sales (órgão), Sven Sauber (guitarra).

Antes do cencerto na Rockhal alguns dos artistas do The Grund Club Songwriters, vão passar pelos estúdios da Radio Latina, para uma entrevista/showcase, esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h.

Informações sobre o concerto e os artistas no site www.grundclub.com









Acompanhe a entrevista/showcase, através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu