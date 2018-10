The End. Festival de Cinema Brasileiro chega ao fim

A presidente do Festival do Filme Brasileiro, que começa hoje e termina no dia 9, revela otimismo para esta edição 7 e destaca dois convidados. “Hoje à noite, na abertura, no Kinepolis Kirchberg, vai estar o ator Johnny Massaro que contracena com Bruna Linzmeyer, em O Filme da Minha Vida, dirigido por Selton Mello. Vai conversar com o público após a projeção do filme e, durante o cocktail logo a seguir, estará acessível para uma abordagem mais próxima. Massaro hoje é uma grande estrela no Brasil, encarnando Rodolfo na novela da Globo ’Deus Salve o Rei’”, explica.