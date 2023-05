"The Diplomat" não tem apenas crises geopolíticas. Há complicações amorosas suficientes para qualquer fã de telenovelas achar interessante.

“The Diplomat". Como evitar duas guerras

A Netflix acaba de lançar uma nova série destinada aos amadores de dramas políticos. Se eu disser que a pessoa por trás deste projeto se chama Debora Cahn talvez ajude a imaginar de que tipo de série se trata. Ainda não? E se disser “Homeland”? Essa mesma, a série que durou nove anos sobre a política externa dos Estados Unidos.

A mesma pessoa que fez durar essa série de 2011 a 2020 parece ter entre mãos um projeto que pode continuar algumas temporadas. Além disso, Cahn juntou-se a Keri Russell que protagonizou outra série de longa duração (e que vivamente recomendo) “The Americans”.

Mas "The Diplomat" não tem apenas crises geopolíticas. Há complicações amorosas suficientes para qualquer fã de telenovelas achar interessante. As relações pessoais (amorosas ou não) vão-se entrelaçando e transformando constantemente de maneiras que podem ser difíceis de acompanhar.

Mas, como todos sabemos (mesmo não sendo argumentistas) é que as reviravoltas em séries, juntamente com detalhes difíceis de explicar, são a receita milagrosa para o sucesso. Contudo, as complicações escolhidas pelos criadores de "The Diplomat" são bastantes e tornam, por vezes, pouco credível o enredo.

Keri Russell interpreta Kate Wyler, uma diplomata americana com uma carreira rápida que é surpreendentemente nomeada embaixadora na Inglaterra. Ela chega a Londres com o marido Hal, um diplomata mais experiente e famoso de quem agora se espera o papel de “esposa”, ou seja, que sorria para as câmaras e aos convidados e que se mantenha na sombra da sua ilustre esposa.

Mas o casamento de Kate e Hal está por um fio. Passa-se a primeira temporada a imaginar como acabará a relação e, se calhar, torcendo para que o casal não se separe.

Assim, um dos aspetos centrais da série é o improvável casamento entre uma mulher implacável e carreirista e um homem infiel e egocêntrico, mas que tem uma missão: transformar a combativa Kate numa diplomata mais refinada.

As complicações românticas incluem uma atração de Kate pelo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico e um romance secundário entre o braço direito da embaixadora Wyler e a adida da CIA em Londres.

Na frente política, um ataque a um navio de guerra britânico no Oriente Médio constitui o problema central da primeira temporada, num jogo diplomático que envolve o Irão e a Rússia.

"The Diplomat" preocupa-se com a ordem geopolítica internacional, tentando encontrar o equilíbrio adequado entre idealismo e ‘real politik’ num mundo a braços com as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, contudo, acaba por ser essencialmente uma série sobre um casamento.

Kate Wyler, a diplomata nada diplomática, é uma mulher cujas capacidades de compreensão geopolítica seriam mais úteis aos Estados Unidos como conselheira, mas que se vê catapultada para a ribalta política por “ter um útero”.

A série brinca uma ou outra vez com a imagem que cola à atriz Keri Russell, espia russa na longa série "The Americans". Num ‘clin d’oeil’ divertido a essa história, alguém pergunta a Kate se ela envenenou um colega diplomata ao que ela responde: “não é meu estilo”. Apesar de a atriz ser excelente na transmissão do aspeto calculista e determinado da sua personagem, as coisas correm-lhe menos bem quando se trata de assumir as situações mais cómicas ou românticas.

Felizmente para "The Diplomat", Rufus Sewell, o marido não tem dificuldades em assegurar todas as facetas da sua personagem, criando um quase James Bond. A personagem de Hal é pretensiosa, infantil e arrogante, mas é suficientemente inteligente e charmoso para nos agradar.

"The Diplomat" de Debora Cahn, com Keri Russell, Rufus Sewell, David Gyasi, Ali Ahn e Rory Kinnear.

