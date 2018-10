Quando se fala em tráfico de droga no Luxemburgo, a rue de Strasbourg, a dois passos da estação de comboios da capital, é uma das artérias mais associadas a esta prática. Sónia P. morou nesta rua durante 10 anos com o filho. Quando a criança começou a ter pesadelos, uma assistente social teve de entrar em ação.

"Teve de ser a assistente social a tirar-me da rue de Strasbourg"

Henrique DE BURGO Quando se fala em tráfico de droga no Luxemburgo, a rue de Strasbourg, a dois passos da estação de comboios da capital, é uma das artérias mais associadas a esta prática. Sónia P. morou nesta rua durante 10 anos com o filho. Quando a criança começou a ter pesadelos, uma assistente social teve de entrar em ação.

Sónia P. morou de 2006 a 2016 nesta movimentada rua. A viver com um filho ainda pequeno, a imigrante portuguesa tentou várias vezes abandonar o apartamento onde morou durante dez anos. Não era o ambiente que queria para o filho e para si. Mas, como mãe solteira, não encontrou nenhum proprietário interessado em lhe arrendar um apartamento. “Tentei várias vezes sair dali, mas os proprietários acham que uma mãe solteira com um filho não consegue pagar uma renda”, lamenta Sónia P. Foi só quando o filho começou a ter pesadelos, com uma cena forte que viu à entrada do prédio, que uma assistente social entrou em ação.

“Ao sair uma vez do prédio com o meu filho, vimos, ao lado, um drogado com as calças em baixo e outro a injetar-lhe droga nas virilhas. Havia sangue a escorrer-lhe pela perna abaixo. O meu filho, a partir desse dia, só tinha pesadelos. Já não queria dormir sozinho no quarto e começou a ficar com medo das vacinas. Tentei explicar-lhe que aquilo não era a mesma coisa e que o que aquelas pessoas estavam a fazer era errado, que estavam a fazer mal a eles próprios: ’Quando vais ao médico é diferente, é para te curares’, dizia-lhe eu, mas ele continuava com medo. Batalhei muito e nada foi feito, até uma assistente social me tirar de lá”.

O apartamento de Sónia P. ficava em frente ao antigo e popular café “Cabana”, que viria a mudar de nome mais tarde para “Dame Blanche”. Falta de segurança, sujidade, rixas, prostituição e tráfico de droga não justificavam o “preço alto” do arrendamento que se pagava naquela zona. A solução era sair dali o mais rápido possível. “Se me tivessem alugado um apartamento já tinha saído de lá há muito tempo e não deixava as coisas avançarem ao ponto de o meu filho chegar a ter pesadelos”, desabafa Sónia.

Da janela do apartamento Sónia via tudo o que se passava lá em baixo, no café “Cabana” e na rua. “Quando a polícia aparecia, os traficantes escondiam a droga toda nas rodas dos carros e nos canteiros de flores”, recorda.

Sónia P. conseguia evitar que o filho visse estas cenas, mas não o que se passava à entrada do prédio. “Muitos drogados entravam no meu prédio. Eu já tinha medo de descer à cave para pôr a roupa a lavar porque havia sempre dois deles a dormir lá em baixo. Não sei como entravam, mas ficavam na cave. Quando ia levar o meu filho à escola, havia outros deitados na entrada do prédio. Faziam xixi e cocó. Também havia sangue das picadas. Várias vezes tive de o levar ao colo para não pisar aquilo”, conta.



Mudanças não são suficientes na capital

Sónia P. fez parte do grupo de moradores que protestaram numa reunião com a burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, em 2014. Toxicodependentes a injetar-se em plena luz do dia, rixas entre pessoas embriagadas ou sob efeito de drogas, garrafas e lixo no parapeito das janelas ou às portas dos moradores eram as principais queixas. Como resposta, Lydie Polfer mandou encerrar o trânsito à noite, em algumas ruas da zona da Gare, para “restabelecer a ordem no bairro” e combater o tráfico de droga e a prostituição.

Esta passou para ruas adjacentes, mas a droga continua, também junto à escola primária da rue de Strasbourg. “Há seringas perto de uma das entradas e o cheiro a urina invade o pátio da escola. Porque é que não tiram aquelas pessoas drogadas de junto da escola? É uma escola pública!”, reclama Sónia, que vai ainda à antiga rua fazer compras.

Apesar de algumas detenções, a polícia continua a ser “fintada” pelos traficantes na capital. Adaptando-se às movimentações da polícia, ora passam para Hollerich, ora estão em Bonnevoie ou na Gare. O problema arrasta-se desde que Xavier Bettel era burgomestre da capital. Em setembro de 2013, antes de se tornar primeiro-ministro, Bettel reclamou, pressionado pelos moradores, mais apoios do Governo de Juncker para combater a insegurança e a criminalidade na zona. Mas desde que chegou ao poder, não há grandes mudanças.

