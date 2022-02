As autoridades continuam, no entanto, a recomendar a autotestagem regular para evitar a propagação do vírus e em caso de sintomas suspeitos.

'Lei covid'

Teve contacto com um infetado? Quarentena deixa de ser obrigatória no Luxemburgo

Catarina OSÓRIO As autoridades continuam, no entanto, a recomendar a autotestagem regular para evitar a propagação do vírus e em caso de sintomas suspeitos.

De acordo com as novas regras contra a covid-19 em vigor desde 11 de fevereiro, a quarentena deixa de ser obrigatória no Grão-Ducado. Assim, quem tiver tido contacto com um infetado passa a estar dispensado de quarentena, independentemente de estar vacinado ou recuperado da doença.

As autoridades continuam, no entanto, a recomendar a autotestagem regular para evitar a propagação do vírus e em caso de sintomas suspeitos como febre, tosse, fadiga, ou perda de paladar e/ou olfato.

Já o isolamento para quem está infetado continua a ser obrigatório. Regra geral, este tem a duração de 10 dias, mas pode ser encurtado se a pessoa em causa "realizar dois testes rápidos de antigénio com uma distância de 24 horas entre um e outro, e com resultados negativos". "Esta nova duração do isolamento aplica-se a todas as pessoas, independentemente do seu estatuto de vacinação", pode ler-se ainda no comunicado do Executivo.

Fim do CovidCheck nos encontros com família e amigos em casa As novas medidas no Grão-Ducado ficam em vigor até, pelo menos, 30 de abril. Saiba o que muda para os ajuntamentos privados.

A nova 'lei covid' entrou em vigor no dia 11 de fevereiro e mantém-se até 30 de abril. Desde 11 de fevereiro que há um aligeiramento das medidas contra a covid-19 nomeadamente o fim do CovidCheck nos encontros de família e amigos em casa, e o regresso facultativo do CovidCheck às empresas do setor privado.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.