O Ministério da Saúde lembra que devido ao número elevado de novas infeções de covid-19 pode demorar alguns dias até as autoridades contactarem a pessoa infetada.

Luxemburgo 2 min.

Testou positivo à covid-19? Coloque-se em auto-isolamento

Susy MARTINS O Ministério da Saúde lembra que devido ao número elevado de novas infeções de covid-19 pode demorar alguns dias até as autoridades contactarem a pessoa infetada.

Mesmo que ainda não tenha sido contactada pela Direção da Saúde, as autoridades alertam por isso que é necessário que uma pessoa infetada se coloque imediatamente em auto-isolamento a partir do momento em que recebe o resultado positivo.

Se já contactar as pessoas infetadas pode demorar entre dois a três dias, entrar em contacto com toda a rede de contactos com que a pessoa infetada em causa esteve recentemente é uma missão quase impossível para os serviços de saúde.

Por essa razão, as autoridades recomendam também que o infetado entre em contacto com os seus contacto recentes para que estes possam também dar início à auto-quarentena. Desde 24 de outubro estão disponíveis dois formulários 'online' que permitem facilitar o trabalho do serviço de rastreamento.

Um dos formulários destina-se a pessoas que testaram positivo e o outro a pessoas que estiveram em contacto com uma pessoa infetada. Ambos os documentos podem ser descarregados no site covid-19.lu. Depois de preenchidos, devem ser enviados para o endereço indicado no formulário.

No caso da auto-quarentena, as pessoas em questão recebem uma receita médica para fazer o teste PCR e também um certificado para o empregador a garantir que estão em quarentena. Entretanto, para fazer passar a mensagem passar, o Ministério da Saúde tem recorrido às redes sociais. Uma das publicações mais recentes na página de Facebook do Ministério da Saúde suscitou uma onda de perguntas e críticas por parte dos internautas. Vários denunciaram a falta de organização das autoridades nos processos de rastreamento e de contacto com as pessoas infetadas.

Covid-19. Governo abre dois novos centros de rastreio Uma das estruturas abre já esta terça-feira, 3 de novembro.

Alguns afirmavam estar já há três dias à espera de serem contactados. Outros, em auto-quarentena, queixam-se de pressão por parte do empregador para regressarem ao trabalho, uma vez que não receberam o certificado da Direção da Saúde. Um dos internautas chegou mesmo a escrever: "Preenchi o formulário, já liguei dez vezes para a hotline e mesmo assim estou à espera há uma semana que me contactem. Também ainda não recebi uma baixa médica". Relembre-se que o número da hotline covid-19 é o 247-65533.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.