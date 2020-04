Há mais de mil pessoas que vivem com o VIH no Luxemburgo e estima-se que 20% desconhecem que são portadoras do vírus da sida.

Testes VIH possíveis mesmo durante pandemia da covid-19

A atual crise pandémica obrigou o serviço “HIV Berodung” da Cruz Vermelha do Luxemburgo a parar momentaneamente as suas atividades de rastreio do vírus da sida, mas a situação está prestes a mudar.

A organização lança na terça-feira um serviço de encomenda e envio de autotestes, de forma totalmente gratuita.

Os autotestes podem ser feitos em qualquer lugar e o resultado fica disponível em menos de 30 minutos.

No entanto, a infecão só é detetada caso o vírus tenha sido contraído pelo menos três meses antes da realização do teste.

O diagnóstico precoce é importante para permitir à pessoa infetada adaptar o seu comportamento e proteger assim outras pessoas.

Não sabem porque nunca fizeram o teste e sem diagnóstico não há tratamento anti-retroviral, o que dificulta a contenção do vírus.

Para ter acesso a este teste, basta ligar para o serviço (27 55 4500) ou enviar um e-mail (hivberodung@croix-rouge.lu). A

lém de enviar o teste à pessoa interessada, um profissional responde a todas as dúvidas e explica o funcionamento desse autoteste.

Este serviço da Cruz Vermelha garante a confidencialidade.



