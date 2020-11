São “mais difíceis de manusear e menos fiáveis”, mas já estão a circular aos milhares no Luxemburgo. “Sempre complementares”, os testes rápidos antigénios passaram à risca na análise do Laboratório Nacional. Rapidez não é sinónimo de confiança. O risco de um “falso negativo” é real.

Luxemburgo 4 min.

Testes rápidos. Que os há, há, mas serão eficientes?

Teresa CAMARÃO São “mais difíceis de manusear e menos fiáveis”, mas já estão a circular aos milhares no Luxemburgo. “Sempre complementares”, os testes rápidos antigénios passaram à risca na análise do Laboratório Nacional. Rapidez não é sinónimo de confiança. O risco de um “falso negativo” é real.

Simplificando, os novos testes rápidos que diagnosticam a covid-19 são como os testes de gravidez que se vendem nas farmácias. Dois tracinhos indicam resultado positivo, um tracinho não. Em qualquer um dos casos, mesmo perante um resultado negativo, quem se sujeita à análise imediata só sabe com o que conta se fizer um teste laboratorial. Pelo contrário e mal comparado, quando o mostrador diz que “sim” à nova vida ou à infeção pelo novo coronavírus, a margem de erro é muito mais curt

A circular no Grão-Ducado desde sexta-feira, 20 de novembro, 75 mil testes antigénicos já foram enviados para os serviços de urgência dos quatro hospitais do país, assim como para os centros covid-19 de Kirchberg e Esch-sur-Alzette. Apesar do próprio Governo admitir que, “para pessoas com 65 anos de idade ou mais, os testes PCR continuam a ser os mais indicados”, milhares dos novos testes rápidos também foram entregues em lares de idosos.

Com resultados expresso, “entre 15 a 30 minutos”, os antigénicos são reconhecidamente eficazes para identificar eventuais surtos e desencadear uma reação imediata das autoridades de saúde, embora o risco do “falso negativo” vir assinalado. “Devem servir de primeiro indicador”, explica o diretor do serviço de virologia e serologia do Laboratório Nacional de Saúde luxemburguês, Trung Nguyen. Podem criar uma fácil sensação de segurança, “apesar de serem bons testes de despiste”, realça a comunidade científica.

Problema de base

Os antigénicos não estão à venda na farmácia e tal como os chamados testes PCR são realizados com recurso a uma amostra nasal. Sujeitos a formação previa, só estão acessíveis aos profissionais de saúde. No Grão-Ducado, bombeiros, psicólogos, psicoterapeutas e farmacêuticos também estão autorizados a testar, num esforço incentivado pela Comissão Europeia para “rastrear e evitar uma terceira onda de contágios” nos 27 estados-membros. O único senão é a base, como explica ao Contacto o técnico de análise clínicas, Luís Henrique.

“Enquanto que num teste PCR, procuramos identificar o genóma do vírus, ou seja a base genética, num teste antigénico precisamos de uma determinada carga viral para detetar a infeção”. Por outras palavras, “tem de existir um determinado número de partículas virais para que o teste dê positivo”. Na prática “a pessoa que é sujeita ao teste até pode estar infetada, mas como ainda não houve um desenvolvimento viral no organismo, ao fazer o teste, as partículas virais estão em tão baixo número que um teste antigénico não as deteta”.

O que diz o Laboratório Nacional de Saúde?

Líder da equipa do Laboratório Nacional de Saúde a quem coube a tarefa de assegurar a fiabilidade e a eficácia dos lotes encomendados pelo Ministério da Saúde de Paulette Lenert, Trung Nguyen deu precisamente a mesma explicação ao Wort. “Por vezes, um resultado negativo deve-se apenas a uma falta de sensibilidade dos sensores mesmo quando a infeção está presente. Pode dar-se o caso do indivíduo ser dado como não contaminado quando não é o caso”.

Embora, a proporção de falsos positivos seja mínima” nos antigénicos, o doutorado em virologia reitera que os testes que o Governo pretende transformar, progressivamente, numa “segunda ferramenta de medição”, são, por exemplo, “um instrumento relevante na orientação dos pacientes nos hospitais” dada a rapidez com que são conhecidos os resultados do despiste. Ainda assim, alega que podiam ter esperado mais tempo antes de terem começado a circular no país, já que “a organização das análises de rastreio e PCR está bem estabelecida e tem-se mostrado suficientemente eficiente na velocidade de transmissão dos resultados para quebrar as cadeias de transmissão” no Luxemburgo.

“A nossa capacidade para testes diários – até 20 mil por dia – é suficiente dada a dimensão da população luxemburguesa”, continua. Mais do que uma corrida ao teste rápido, Trung Nguyen é um fervoroso adepto dos chamados gestos barreira, “ferramenta indispensável” para conter a propagação do SARS-Cov-2. Diz que as “reservas na fiabilidade dos antigénicos, especialmente em sujeitos assintomáticos, é evidente e que os profissionais de saúde devem ter em mente que um resultado negativo carece sempre de confirmação laboratorial.

“É como se agora, a cada sintoma fizemos uma espécie de teste de gravidez para despistar covid”, corrobora um estudante de doutoramento de virologia da Universidade de Veterinária de Hanover, na Alemanha. “Ninguém diz que não são eficazes e até ficam mais baratos, mas certezas, certezas só com uma análise que vá à procura do DNA do vírus e não de uma pequena parte.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.