Covid-19

Testes rápidos na escola e vouchers para testes PCR servem de Covid-Check

Susy MARTINS Esta foi a forma encontrada pelo Governo para compensar o fim da testagem em larga escala gratuita, já que as crianças ainda não podem aceder à vacinação contra a covid-19.

As crianças entre os 6 e os 11 anos estão a receber, por correio, cinco vouchers para a realização de testes PCR. Esses vales podem ser utilizados nos laboratórios do país (BioneXt, Ketterthill e Laboratoires Réunis.).

Conheça as medidas sanitárias nas escolas luxemburguesas Sem máscara e mais testes de rastreio à covid-19 para alunos e professores. Será assim o novo ano escolar que arranca esta quarta-feira no Luxemburgo.

Para além disto, as crianças, cujos pais deram o seu consentimento, fazem ainda duas vezes por semana um teste rápido de antigénio, nas escolas. Esses testes são certificados e válidos durante 48 horas, mas apenas a nível nacional. Ou seja, pode ser utilizado enquanto CovidCheck para participar em certos eventos culturais ou desportivos, e ainda caso seja necessário, para ir ao restaurante. Esses certificados são uma novidade neste ano letivo. Quando as crianças fazem o teste rápido na escola, os pais recebem por correio eletrónico o certificado com o resultado, data e hora em que o teste foi feito.

No entanto, para viajar, por exemplo, é preciso um teste PCR ou de antigénio. Neste caso, os pais podem fazer uso de um dos cinco vouchers enviados pelo Ministério da Saúde.



