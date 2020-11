Testes rápidos disponíveis no final de novembro

Há atualmente 279 casos ativos de covid-19 repartidos por 26 lares do país. No total, há 52 estruturas no Luxemburgo que acolhem cerca de 6.500 residentes. A ministra da Família, Corinne Cahen, esclarece, no entanto, que há muitos casos, em que as pessoas idosas não têm sintomas, ou seja não estão doentes.