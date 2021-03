Depois das escolas a sua utilização vai ser alargada a diversas situações do quotidiano. Onde podem ser utilizados e quais as suas vantagens? A ministra da Saúde explicou.

Testes rápidos covid. O "pequeno passo" acessível para o regresso à vida normal

Paula SANTOS FERREIRA

“Vamo-nos concentrar nos testes rápidos”, declarou sexta-feira a ministra da Saúde Paulette Lenert na conferência de imprensa conjunta com o primeiro ministro Xavier Bettel onde fizeram o ponto da situação da epidemia no país e anunciaram o prolongamento das medidas sanitárias até 2 de abril.



Perante a estabilidade da situação pandémica, em que uma das causas serão os primeiros efeitos da vacinação, o Governo quer agora começar a dar “pequenos passos em direção a um regresso à vida normal”.

Os testes rápidos constituem um desses pequenos passos promissores. Porque são mais fáceis de usar e porque a sua adesão será maior, prevê a ministra da Saúde. Além de passarem a ser acessíveis no país.

“Não está no mesmo nível do teste PCR, não é o mesmo que o teste PCR mas é complementar. Há que ter confiança”, disse Paulette Lenert explicando que esta medida faz parte da estratégia de combate à covid-19.

Nas escolas

Numa primeira fase os testes rápidos covid vão ser implementados nas escolas, serão autotestes que serão feitos pelos alunos. O projeto piloto começará para as escolas poderá começar para a semana e continuará, disse a ministra Paulette Lenert.

“Os testes rápidos vão continuar nas classes porque há muita circulação da variante inglesa”, acrescentou.

Quem acusar positivo no teste rápido fará de seguida um teste PCR. A ministra da Saúde explicou que o impacto que estes testes terão nas escolas irá estender-se às famílias dos alunos.

Nas famílias

“As famílias continuam a ser o principal foco de infeção como mostrou o último balanço semanal. Por isso os testes rápidos também terão impacto nas famílias, porque vamos poder agir rapidamente”, frisou Paulette Lenert.

Assim, o aluno que acusar positivo no teste rápido, fará de seguida um teste PCR, o mesmo sucederá aos familiares com quem vive, no quadro do Contact Tracing, com a equipa a contactar logo todos com quem aluno e família contactaram de perto. “Ativam-se os contactos, o isolamento e a quarentena, se for necessário e impede-se a cadeia de contágios”, explicou a ministra.

Nos lares de idosos

A estratégia vai ser alargada também aos visitantes das casas de repouso e lares de idosos, onde irá iniciar-se também um projeto piloto. Os familiares que visitarem estas residências vão ter de fazer um teste rápido, anunciou Paulette Lenert. Também no desporto estes testes poderão ser implementados.

O Governo está a ponderar colocar à venda os testes rápidos nas farmácias na versão autoteste ou a ser administrado pelos farmacêuticos. Estes profissionais já vieram alertar para o perigo de pessoas infetadas realizarem na farmácia um destes testes rápidos sugerindo outro local mais protegido.

