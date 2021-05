Comuna junta-se a Mamer e a Rosport-Mompach.

Testes rápidos. Capital distribui vouchers à Horeca e residentes

Susy MARTINS

A comuna da capital luxemburguesa vai distribuir vouchers aos estabelecimentos da restauração para a realização de testes rápidos à covid-19 pelos clientes, bem como aos residentes a nível particular. Desde 16 de maio que é obrigatório apresentar um teste negativo para a covid-19 para poder consumir no interior dos cafés e restaurantes, quer seja um autoteste feito numa fármacia ou no próprio estabelecimento, ou um teste PCR feito com ns últimas 72 horas.

Para apoiar o setor da Horeca, a autarquia da Cidade do Luxemburgo decidiu distribuir vouchers pelos empresários do setor, que serão disponibilizados por sua vez aos clientes. A partir desta terça-feira, cada café e restaurante poderá levantar na comuna um envelope com 100 vouchers para testes de antigénio rápidos, que podem depois ser distribuídos pelos clientes.

Saiba em que farmácias pode fazer os testes rápidos Testes estão disponíveis a partir desta segunda-feira, 17 de maio, em vários estabelecimentos por todo o Grão-Ducado. Consulte a lista por localidade.

Quanto aos próprios residentes que quiserem ir a um restaurante também poderá ir levantar um destes vales à comuna da cidade. Com esse voucher,os residentes podem fazer um autoteste numa das farmácias da capital que aderiram à iniciativa. Todos os vales são válidos até 12 de junho.

A comuna da capital junta-se a Mamer e a Rosport-Mompach, que também estão a oferecer testes rápidos gratuitos aos residentes. Com o relaxamento das medidas desde o dia 16 de maio, o setor pode receber clientes no interior dos estabelecimentos com a condição de apresentar um teste negativo à covid-19, um de três tipos. Quem opta pelas esplanadas não necessita de fazer o teste.





