Testes em larga escala custam 2,3 milhões por semana

Susy MARTINS A taxa de participação nos testes em larga escala varia segunda a situação vivida no país naquele momento em que se recebe o convite.

Segundo o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, durante as férias de verão a participação foi menos elevada, uma vez que havia muito menos novas infeções à covid-19. No entanto, quando os números voltaram a aumentar, as pessoas participaram mais nos testes.

Testes em larga escala evitaram cerca de 1.800 infeções Esta é a principal conclusão de um estudo recente elaborado pela 'taskforce Covid-19'.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o diretor da Saúde estiveram esta terça-feira na comissão parlamentar da saúde, onde deram mais esclarecimentos sobre a terceira fase dos testes em larga escala que deverão iniciar em meados deste mês. A campanha irá até meados de julho ou de setembro, em função da evolução da situação pandémica no país.

Paulette Lenert esclareceu que a primeira fase de testes em larga escala teve um custo de 31 milhões de euros, e o montante da segunda fase está avaliada em 56 milhões de euros.

Para a terceira fase, o Executivo prevê desembolsar à volta de 64 milhões de euros. Segundo a responsável pela pasta da Saúde, uma semana de testes em larga escala custa na média 2,3 milhões de euros ao Estado.

Os deputados questionaram ainda sobre a capacidade das equipas de rastreamento. O diretor da Saúde respondeu que atualmente as capacidades das equipas que telefonam às pessoas de contacto de uma pessoa testada positiva são suficientes.



