A estrutura começa a funcionar na nova morada, em frente à sede da empresa Goodyear, na próxima sexta-feira, dia 20 de novembro. Por essa razão, o centro de Schieren encerra esta quinta-feira.

Testes em larga escala. Centro de Schieren será transferido para Roost

O centro de testes de Schieren, criado no âmbito do programa de testes em larga escala, vai ser transferido para Roost (rue de Luxembourg, 7733 Roost).

Note-se que o Governo tem cerca de uma dezena de centros de testes espalhados um pouco por todo o país, para permitir que residentes e transfronteiriços possam fazer o teste de diagnóstico à covid-19 no âmbito do programa ‘Large Scale Testing” (testes em larga escala, em português).Note-se que estes centros testam apenas as pessoas que tenham recebido o convite enviado pelo Governo, sendo exigida marcação prévia no site covid19-test.lu.

Os resultados dos exames são disponibilizados nas 48 horas após a data de realização do teste. Podem ser consultados no site covid19-test.lu/access, através do código de segurança enviado por SMS para o número de telemóvel fornecido no momento da marcação.



