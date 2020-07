Com o aumento de casos de covid-19, as empresas questionam-se como gerir o regresso das férias das zonas de risco.

Testes de despistagem após férias coletivas nos setores da construção e da limpeza

Susy MARTINS

A questão coloca-se numa altura em que as férias coletivas no Grão-Ducado arrancam esta sexta-feira. A Câmara dos Ofícios (Chambre des Métiers) indica num comunicado que vão ser organizados testes de despistagem no regresso das férias dos trabalhadores dos setores da construção e da limpeza.

No entanto, não está previsto testar todas as pessoas, mas somente uma parte dos trabalhadores e assim identificar as infeções numa empresa ou num determinado setor.

Cada empresa vai receber na semana de 17 de agosto uma primeira série de códigos necessários para fazer a sua marcação para o teste de despistagem. Na semana seguinte (24 de agosto), as empresas vão receber uma segunda série de códigos, que serão válidos durante duas semanas.

Caberá à empresa escolher os trabalhadores que poderão ser examinados.Os testes de despistagem poderão ser efetuados em qualquer centro de despistagem.

Note-se que os testes são voluntários, ou seja, o empregador não pode forçar o trabalhador a fazer o teste de despistagem, como não tem a obrigação de saber o resultado do teste. Caso o teste seja positivo, a empresa vai receber um certificado de incapacidade de trabalho para o período do isolamento.



