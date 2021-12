Medida serve para compensar quem ainda não está completamente vacinado a 15 de janeiro, data em que o CovidCheck passa a ser obrigatório nas empresas.

Testes de antigénio grátis para trabalhadores vacinados com uma dose até 28 de fevereiro

Susy MARTINS Medida serve para compensar quem ainda não está completamente vacinado a 15 de janeiro, data em que o CovidCheck passa a ser obrigatório nas empresas.

O Executivo anunciou esta quinta-feira testes de antigénio grátis para os trabalhadores que ainda não tiverem a vacinação completa a 15 de janeiro de 2022, data em que entra em vigor o CovidCheck obrigatório nas empresas.

Enquanto aguardam a toma da segunda dose, os residentes vão receber 20 vouchers para realizar testes de antigénio à covid-19 gratuitos. A medida entra em vigor para quem toma a primeira dose da vacina entre 16 de dezembro e 28 de fevereiro. Os códigos serão entregues no momento da toma da primeira dose da vacina, esclarece o Ministério da Saúde em comunicado.

Estes testes poderão ser realizados a partir de 14 de janeiro de 2022 num dos cinco centros de testagem geridos pelo Exército luxemburguês. Os locais em concreto serão divulgados apenas no início de janeiro, refere o gabinete de imprensa do Ministério da Saúde ao Contacto. As marcações vão poder ser feitas através do site www.covid19.lu a partir de 10 de janeiro de 2022.

Segundo a nova 'lei covid', aprovada esta quinta-feira, a partir de 15 de janeiro o certificado 3G passa a ser obrigatório nas empresas, uma medida para pressionar mais pessoas a vacinarem-se contra a doença. A partir dessa data todos os trabalhadores têm de apresentar um certificado de vacinação, de recuperação ou um documento que ateste que testaram negativo à covid-19 para poder aceder às instalações. Estão previstas sanções para os trabalhadores que não apresentarem um dos três documentos ou um certificado inválido, incluindo a proibição de aceder ao local de trabalho.

Várias associações e sindicatos têm criticado a medida, temendo excesso de zelo por parte dos empregadores na aplicação da lei, mas o Governo tem reiterado que não haverá despedimentos.

