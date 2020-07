Seis dias após o lançamento do serviço que oferece testes covid-19 aos luxemburgueses que precisam de viajar para o exterior, três mil solicitações estão pendentes.

Testes covid-19. Três mil pessoas à espera de resultados para viajar

Patrick JACQUEMOT Seis dias após o lançamento do serviço que oferece testes covid-19 aos luxemburgueses que precisam de viajar para o exterior, três mil solicitações estão pendentes.

Nas últimas semanas, vários países têm aumentado as restrições à entrada de visitantes estrangeiros devido, sobretudo, ao aumento de casos de covid-19.

O Luxemburgo faz, inclusive, parte da 'lista negra' de países como Bélgica, Alemanha, Dinamarca ou, mais recentemente, a Suíça, que impôs uma quarentena de 10 dias.

Com este cenário de controlo apertado, as autoridades luxemburguesas estabeleceram com urgência um serviço que garantisse aos viajantes permissão para voar ou atravessar fronteiras terrestres, através de um certificado de não-contaminação com o coronavírus.

Os países que colocaram o Luxemburgo na "lista negra" Com o aumento de casos confirmados de covid-19, cada vez mais países acreditam que o Luxemburgo é um país de risco.

O serviço foi lançado a 17 de julho e o que parecia uma ideia de sucesso está a tornar-se num problema. Seis dias depois, há três mil pedidos pendentes. Segundo a ministra Paulette Lenert, devido à grande afluência, a regra imposta é "o primeiro a chegar é o primeiro a ser atentido". Terá sido este o caso dos 1.388 residentes que já beneficiaram do certificado.

Covid-19. Conheça os cerca de 30 focos de infeção que existem no Luxemburgo Nas escolas e liceus há 12 focos de infeção detetados, revelou a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

É também necessário apresentar às autoridades as razões da viagem como faturas de viagens, reserva de hotel ou certificado de viagem profissional pelo empregador. A ministra da Saúde insiste que o teste não deve ser visto como uma oportunidade para saber se se está infetado. "Não se trata de oferecer às pessoas um serviço preventivo, onde possam beneficiar de um teste que as tranquilize", afirmou.

O objetivo é garantir a passagem rápida e tranquilo em certos postos aduaneiros, numa altura em que o controlo de fronteiras é um desafio para quem achava que poderia aproveitar o verão.

Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort. Edição de Ana Patrícia Cardoso.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.