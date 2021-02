Cruz Vermelha portuguesa, Hospitais CUF, Laboratórios Germano de Sousa e Laboratórios Joaquim Chaves Saúde.

Testes covid-19. Pelo menos quatro laboratórios portugueses traduzem resultados

Diana ALVES Cruz Vermelha portuguesa, Hospitais CUF, Laboratórios Germano de Sousa e Laboratórios Joaquim Chaves Saúde. De acordo com uma lista indicativa publicada no site da Embaixada do Luxemburgo em Portugal, pelo menos estes quatro organismos garantem a tradução dos resultados dos testes covid-19 para alemão, francês ou inglês. Uma informação que pode ser útil para quem vai viajar entre Portugal e o Grão-Ducado e precisa, por isso, de um teste negativo traduzido para poder embarcar.

Segundo relatos nas redes sociais e na imprensa, a falta de tradução impediu nos últimos dias vários passageiros de embarcar para o Luxemburgo, país que desde o dia 29 de janeiro exige um teste negativo à covid-19 no momento do embarque.

A Rádio Latina já questionou as várias companhias aéreas que voam entre os dois países sobre quantos passageiros terão ficado nesta situação, mas ainda não obteve resposta.

Em declarações à Rádio Latina, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros voltou a apelar aos viajantes para que optem por laboratórios que asseguram a tradução dos resultados, de modo a evitar problemas na hora do embarque.

O ministério indica também que, em casos urgentes, tanto a Embaixada do Luxemburgo em Lisboa como os consulados honorários do Porto e Faro prestam assistência aos passageiros, sublinhando que a representação diplomática está “ao serviço de todos os residentes, independentemente da nacionalidade”.

No entanto, sublinha que esta opção se destina apenas a casos urgentes, pelo que os viajantes devem certificar-se de que o laboratório a que recorrem disponibiliza o resultado do teste numa das línguas aceites pelo Luxemburgo.

Recorde-se que, desde 29 de janeiro e até ao próximo dia 28 de fevereiro, o Luxemburgo exige um teste negativo à covid-19 a todos os passageiros com destino ao Grão-Ducado.

Segundo as regras em vigor, “o resultado do teste negativo deve ser apresentado em papel ou formato eletrónico e, caso necessário, acompanhado de uma tradução para uma das línguas administrativas do Luxemburgo (luxemburguês, francês, alemão) ou inglês”.



