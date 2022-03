Testes covid-19 nas escolas vão acabar depois da Páscoa

A partir de 19 de abril, alunos e professores não vão precisar fazer um teste rápido de rastreio à covid-19 todas as semanas, como vem sendo exigido até aqui.

Redação A partir de 19 de abril, alunos e professores não vão precisar fazer um teste rápido de rastreio à covid-19 todas as semanas, como vem sendo exigido até aqui.

De acordo com informação avançada pelo Ministério da Educação ao Wort alemão, os testes semanais de rastreio à covid-19 serão suspensos após as férias da Páscoa, que acontecem entre dois a 18 de abril.

"Depois das férias da Páscoa, não serão realizados mais testes nas escolas", disse uma porta-voz do ministro da Educação Claude Meisch.

Esta suspensão surge num momento em que as infeções aumentam nas escolas. De acordo com o relatório semanal do Ministério da Saúde, na semana entre 21 e 27 de março foram detetados 3.121 casos positivos, dos quais 1.761 no ensino fundamental e 1.360 no ensino secundário. Na semana anterior tinham sido 2.636 novos casos.



Com a mais recente lei covid que entrou em vigor a 11 de março, caso haja um caso positivo numa turma, as crianças têm de fazer um autoteste por dia durante cinco dias. As crianças em contacto com um caso positivo, também deixaram de ser colocadas em quarentena. Somente os alunos testados positivos é que estão em isolamento durante 10 dias ou antes se tiverem dois autotestes negativos realizados no espaço de 24 horas.

A exigência de máscara nas aulas já havia sido levantada em fevereiro. No Luxemburgo, a obrigatoriedade da máscara só se aplica nos transportes públicos, hospitais e lares de idosos.

