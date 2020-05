Governo garante proteção de dados de todos os testados.

Luxemburgo 3 min.

Testes a toda a população do Luxemburgo devem começar a 19 de maio

Governo garante proteção de dados de todos os testados.

A partir de 19 de maio toda a população do Luxemburgo deverá realizar testes de diagnóstico da covid-19, mas o Governo garante que a proteção de dados e a privacidade dos cidadãos será assegurada.



Segundo o Exeecutivo, trata-se de uma operação maciça, com logística em grande escala e que prevê garantir que se cumpra o objetivo global "de sair de medidas restritivas de contenção", sublinhando que "a acumulação de grandes quantidades de dados pessoais" não é o foco desta operação.

Para a sua concretização, o primeiro-ministro Xavier Bettel garante que é necessário seguir um procedimento rigoroso que garanta a proteção de dados.

Trata-se de um assunto sensível, já que os investigadores luxemburgueses estão mobilizados, num quadro público. Os dados recolhidos pelos laboratórios são enviados por meios eletrónicos seguros às autoridades sanitárias, neste caso a Direcção da Saúde. A lei obriga a transmitir dados relativos a doenças contagiosas, das quais o coronavírus é parte integrante.

O funcionamento da circulação de informação segue, segundo o governo, os procedimentos permitidos pela Comissão Nacional para a Proteção de Dados. Dados como nomes e números de telefone estão disponíveis no departamento de saúde pois, segundo os ministros "permitem contactar diretamente as pessoas em causa e colocá-las em regime de isolamento e saber com quem estiveram em contacto". No entanto, garantem que tanto o governo, quanto os investigadores "apenas dispõe de dados anónimos".

Para Xavier Bettel, a utilização de novas tecnologias na gestão da crise sanitária requer uma monitorização especial. "Atualmente, o governo não utiliza ferramentas de geolocalização ou aplicações de rastreio, mas baseia-se nos recursos disponíveis para assegurar um rastreio manual de qualidade".

A deputada Diane Adehm (do CSV) quis saber se os dados de localização estariam disponíveis para os utilizadores da aplicação Google Maps e Bettel repetiu, mais uma vez, que "a utilização das novas tecnologias nas estratégias de gestão da crise sanitária é um tema monitorizado tanto a nível nacional como europeu".





Covid-19. Governo vai distribuir 50 máscaras por pessoa A distribuição vai abranger os trabalhadores transfronteiriços.

Também o ministro das Comunicações e Meios de Comunicação lembrou que "acompanha de perto a eficácia desses instrumentos na estratégia de desconfinamento", especialmente nos países limítrofes do Luxemburgo.

No início do surto, Luxemburgo fazia o rastreamento de contactos dos infetados, porém, mas depois teve de abandonar esse processo devido ao número significativo de casos positivos. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, informou no final de abril que o governo iria voltar a fazer o rastreio de contactos, uma vez que registava um menor número de novos infetados. Nessa altura, a ministra já tinha dito "que o executivo não é favorável" a essa tecnologia.

O Grão-Ducado recomenda uma abordagem europeia na eventual implementação de pedidos de rastreio. Mas estuda a possibilidade de utilização de outros tipos de ferramentas. O Comité Europeu para a Proteção de Dados (EDPB) recorda que a utilização de dados de geolocalização recolhidos diretamente no terminal do utilizador, como é o caso dos mapas "COVID-19 Community Mobility Reports" da Google, cumpre os requisitos da diretiva "Privacidade e Comunicações Electrónicas" e o consentimento da pessoa a quem os dados dizem respeito deve ser registado.



Xavier Bettel, citou a Comissão Nacional de Proteção de Dados , e esclareceu que "se as regras não estiverem asseguradas, não se exclui que as estatísticas possam gerar riscos elevados de reidentificação".

Europa junta líderes mundiais para pagar uma vacina Mais de 7,5 mil milhões de euros foram angariados numa maratona a partir de Bruxelas, em que Trump, Putin e Xi Jinping estiveram ausentes.



O primeiro-ministro garante que a "Comissão Nacional para a Proteção de Dados mantém uma vigilância constante em relação aos projetos executados pela Google, à semelhança de outros desenvolvimentos semelhantes realizados pelas grandes empresas digitais", conclui o Primeiro-Ministro.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.