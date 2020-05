A fim de realizar o programa de rastreio da população total do país, foram adquiridos pelo governo luxemburguês numerosos dispositivos de despistagem no valor de 4,7 milhões de euros. No entanto, parece que a empresa luxemburguesa que os vai fornecer não cumpriu todas as normas em procedimentos recentes.

Testes à efetuar à população no Luxemburgo suscitam dúvidas

Redação A fim de realizar o programa de rastreio da população total do país, foram adquiridos pelo governo luxemburguês numerosos dispositivos de despistagem no valor de 4,7 milhões de euros. No entanto, parece que a empresa luxemburguesa que os vai fornecer não cumpriu todas as normas em procedimentos recentes.

Entre as medidas introduzidas para combater a pandemia no Luxemburgo, a introdução do rastreio em larga escala é um dos elementos centrais. Para realizar esta tarefa, o governo adquiriu 500.000 testes à Fast Track Diagnostics, empresa sediada em Esch-sur-Alzette, pelo valor de 4,7 milhões de euros, indicou Paulette Lenert, ministra da Saúde.

No entanto, segundo o jornal online Reporter.lu, há algumas dúvidas quanto à fiabilidade do teste desenvolvido pela filial luxemburguesa da gigante alemã Siemens. Recordando o facto de ter tido "grandes problemas com alguns dos seus produtos nos últimos meses", o portal menciona que no final de dezembro de 2019, a empresa foi acusada de irregularidades e falta de trensparência com alguns testes já realizados.

Outra anomalia assinalada prende-se com o facto de a Fast Track Diagnostics só ter obtido o certificado europeu para os testes - um pré-requisito para a sua utilização nos doentes - no final da semana passada, enquanto os Laboratórios Réunis já os tinham utilizado anteriormente, indica ainda o jornal online numa das suas publicações. Uma situação que pode ser explicada pelo passado comum das duas entidades, tendo a Fast Track Diagnostics sido filial da Laboratoires Réunis até à sua aquisição pela Siemens.

Recorde-se que a triagem em larga escala no Grão-Ducado poderá levar à realização de até 20.000 testes por dia. Se os cerca de 6.000 alunos e 2.500 professores do ensino secundário que regressarão à escola na segunda-feira estiverem preocupados, os residentes poderão deslocar-se às 17 estações de testes espalhadas por todo o país, a partir de 19 de Maio. Se o Luxemburgo conseguir levar a cabo esta campanha de rastreio, será o primeiro país do mundo a ter testado toda a sua população.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.