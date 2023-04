Realiza-se esta segunda-feira o segundo teste nacional do sistema de alerta em caso de desastre.

Sistema de desastres

Teste. Sirenes vão soar em todo o Luxemburgo e vamos receber uma mensagem

Diana ALVES Realiza-se esta segunda-feira o segundo teste nacional do sistema de alerta em caso de desastre.

Realiza-se esta segunda-feira o segundo teste nacional do sistema de alertas em caso de desastre. Serão usados todos os canais de comunicação do Governo - sirenes, SMS e aplicação móvel GouvAlert - e todo o país será abrangido.

A SMS que os residentes vão receber será a seguinte: "LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT".

Apenas os residentes com telemóveis conectados com uma estação da base de telefonia móvel receberão o SMS. Os visados não têm de fazer nada, já que se trata apenas de um teste.



Visto que se trata de um teste nacional, a ideia é tentar chegar ao maior número possível de cidadãos. No entanto, os ministérios do Estado e do Interior lembram que nem todas as pessoas receberão a mensagem ao mesmo tempo.

O Governo admite ainda a possibilidade de os canais não garantirem uma cobertura a 100%, razão pela qual foi decidido apostar numa estratégia 'multicanal'.

Em comunicado, os ministérios de Estado e do Interior voltam a assegurar que "nenhum dado pessoal será recolhido ou armazenado pelo Estado no âmbito dos testes do sistema de alerta à população".

No âmbito do teste desta segunda-feira, o Executivo apela também à participação numa sondagem para apurar a opinião da população sobre o sistema de alerta.

O questionário é constituído por onze perguntas e está disponível em luxemburguês, francês, alemão e inglês. O objetivo é continuar a melhorar o sistema de alerta de desastres.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.