Chama-se "Voto Inteligente" e é um teste para saber em quem votar nas próximas eleições legislativas, agendadas para 14 de outubro. Ou, no caso dos estrangeiros, em quem votariam, se tivessem direito de voto. A aplicação, disponível em várias línguas, pode surpreendê-lo. Se há quem fique a saber os partidos que melhor o representam, também há quem tenha convicções políticas que não batem certo com os resultados.

Luxemburgo 4 min.

Teste. E se de repente descobrir que simpatiza com o ADR?

Chama-se "Voto Inteligente" e é um teste para saber em quem votar nas próximas eleições legislativas, agendadas para 14 de outubro. Ou, no caso dos estrangeiros, em quem votariam, se tivessem direito de voto. A aplicação, disponível em várias línguas, pode surpreendê-lo. Se há quem fique a saber os partidos que melhor o representam, também há quem tenha convicções políticas que não batem certo com os resultados.

O teste é simples: basta responder "sim" ou "não" a uma série de perguntas sobre habitação, aumento de salários, educação, impostos e outras questões de interesse público. Depois, os resultados indicam os candidatos e os partidos que melhor se adequam às respostas.



O objetivo da aplicação criada pela Universidade do Luxemburgo, disponível em quatro línguas (francês, inglês, alemão e luxemburguês), "é dar uma fonte de informação suplementar aos cidadãos, tanto aos eleitores luxemburgueses como aos residentes estrangeiros que se interessam pela política, baseada mais no conteúdo dos programas políticos que nas mensagens e slogans de campanha”, explicou ao Contacto o responsável pelo projeto, o politólogo Raphaël Kies.

Para desenvolver o teste, a Universidade do Luxemburgo questionou os candidatos e consultou os programas dos partidos, mas nem todos entraram no jogo. O partido comunista do Luxemburgo (KPL) e o Demokratie não responderam ou recusaram participar, segundo o politólogo. Os nomes dos dois partidos continuam a estar no questionário, mas quaisquer que sejam as respostas, o resultado nestes casos é sempre zero por cento (a taxa de proximidade com os partidos).



O objetivo é saber quem são os partidos que melhor respondem às convicções políticas de cada um, mas também há quem se surpreenda com os resultados. “Pode acontecer, claro. A minha mulher fez o teste e disse-me: 'Eu sou ADR?!'", conta o politólogo, a rir. A explicação, diz Raphaël Kies, é o peso dado a algumas respostas, já que a aplicação permite carregar em "+" e "-" para valorizar a importância de uma determinada questão. “A minha mulher é a favor dos cursos de religião nas escolas, de forma opcional, porque, apesar de não sermos praticantes, considera que é uma mais-valia ensinar as crianças sobre a história do cristianismo. Como para ela isso é importante, respondeu 'sim' e clicou no 'mais' para dar mais importância a esta questão. Provavelmente, foi essa a razão”, explica.



Daí que o politólogo deixe o alerta. “A ideia não é que as pessoas votem exatamente como propõe o questionário, mas de lhes dizer: 'Com base nestas questões e nas respostas dos candidatos dos vários partidos, estes são os candidatos de que estaria mais próximo'”. Um ponto de partida que não dispensa os interessados de “se informar e de ler os programas dos partidos”, sublinha.



Mas mesmo quando os resultados não batem certo com as ideias políticas, o teste pode ser interessante. “Permite que as pessoas se questionem, se o quiserem fazer. Nem toda a gente tem vontade de se pôr em causa, mas às vezes é possível questionar-se: “Que curioso, o partido em que sempre pensei votar, porque os meus pais votavam assim, por exemplo, não é talvez o melhor partido para mim”.

Esta não é a primeira vez que a Universidade do Luxemburgo disponibiliza este tipo de questionário antes das eleições, mas em 2009 e 2013 chamava-se Smartvote.lu. Agora – sinal dos tempos – “o nome foi 'aluxemburguesado' para Smartwielen.lu” (literalmente, voto ou escolha inteligente), explica Raphaël Kies.



No caso dos estrangeiros, não é paradoxal responder a um questionário para saber em que partido poderiam votar, quando não se tem o direito de voto? “Sim", admite Raphaël Kies, não sem defender que "há outras formas de participar politicamente", como as comissões consultivas ou as bases dos partidos nas eleições autárquicas e europeias, as únicas em que os estrangeiros podem votar.

Estas são as primeiras eleições legislativas depois do referendo de 2015 sobre o direito de voto dos estrangeiros, chumbado por 80% dos luxemburgueses, e apesar de nenhum dos partidos discutir abertamente o tema da participação política dos não-luxemburgueses, "para não abrir a caixa de Pandora", a questão continua presente de forma subliminar. “Está presente o tempo todo, e agora, como dizia ontem a ASTI, há uma competição entre todos os partidos para mostrar que todos querem promover a questão da identidade luxemburguesa”, aponta.

A Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) recordou ontem a importância de atribuir o voto a todos os residentes no país e lamentou que " metade da população" esteja "a assistir de bancada a um jogo em que deviam participar".



Como não é possível votar, resta aos estrangeiros informar-se sobre o que está em jogo. E para isso o teste Smartwielen.lu pode ser um ponto de partida.



Paula Telo Alves