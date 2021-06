Projeto-lei foi esta segunda-feira apresentado pelo deputado Michel Wolter do CSV.

Teste covid-19 obrigatório para quem contacta com pessoas vulneráveis

O Governo do Luxemburgo decidiu incluir um projeto-lei para proteger as pessoas mais vulneráveis na próxima "lei covid", de acordo com um artigo publicado na segunda-feira no site do Parlamento.



O projeto-lei introduzido por Michel Wolter, do CSV, prevê que pessoal técnico ou visitantes de lar de idosos ou centros para pessoas com deficiência tenham de fazer um teste covid-19 obrigatório, mesmo tendo a vacinação completa contra o coronavírus. O objetivo é evitar futuros surtos como os que se verificaram no passado e que estando, inclusive, a ser alvo de uma investigação liderada por Jeannot Waringo, que procura as causas e possíveis negligências que originaram os surtos e mortes nos lares.

Medida chega depois dos dados divulgados pelas ministras da Saúde e da Família, em meados de maio, que mostravam que a taxa de vacinação dos profissionais que trabalham em lares de idosos ou em instituições de prestação de cuidados de saúde é está ligeiramente abaixo dos 60%. Entre os 40 estabelecimentos em todo o país a taxa de participação foi de apenas 59,17%.

E, mesmo assim, "estar vacinado não impede a transmissão do vírus", salientou Michel Wolter ao apresentar o seu projeto, acrescentando que os idosos nem sempre desenvolvem "anticorpos eficazes para lidar com o vírus". A ministra da Saúde, Paulette Lenert, saudou a medida e estendeu-a aos hospitais, segundo informação vinculada no site.

