Os trabalhadores vacinados com a primeira dose vão ter testes antigénio gratuitos a partir de 15 de janeiro e o processo será comandado pelo exército.

Luxemburgo 2 min.

Covid-19

Testagem gratuita de trabalhadores vai ficar a cargo de 200 militares

Ana TOMÁS Os trabalhadores vacinados com a primeira dose vão ter testes antigénio gratuitos a partir de 15 de janeiro e o processo será comandado pelo exército.

O exército mobilizou 200 militares para a campanha de testagem gratuita dos trabalhadores que tenham recebido uma dose da vacina contra a covid-19 e que estejam a aguardar para completar o seu quadro vacinal.

Esses trabalhadores vão ter acesso a testes antigénio gratuitos a partir do próximo dia 15 de janeiro e até 28 de fevereiro e a gestão do processo estará a cargo das forças militares.

Os testes estarão disponíveis em cinco centros destacados pelo exército, em tendas de campanha que serão montadas a partir do dia 14 em vários pontos do país.



Esta mobilização de militares "representa um quinto dos efetivos do exército luxemburguês, que continuará a cumprir os seus compromissos internacionais, formação e instrução", como afirmou o chefe de estado-maior do exército, Steve Thull, em conferência de imprensa esta quarta-feira.

Testes de antigénio grátis para trabalhadores vacinados com uma dose até 28 de fevereiro Medida serve para compensar quem ainda não está completamente vacinado a 15 de janeiro, data em que o CovidCheck passa a ser obrigatório nas empresas.

O ministro da Defesa, François Bausch, que também esteve na mesa conferência de imprensa, enalteceu o contributo do exército.

"Uma das missões do exército é ajudar e apoiar o país e os seus cidadãos em tempos de crise. É por isso que o exército não hesitou em aceitar o desafio e implementar esta campanha, apesar da dimensão da tarefa", afirmou na mesma conferência.

Estes testes anticovid gratuitos permitirão aos trabalhadores sem vacinação completa fazer o rastreio regular a que ficam sujeitos no âmbito do CovidCheck 3G. As pessoas não vacinadas (e não recuperadas) passam a ter apresentar teste negativo para entrar no seu local de trabalho.

Como fazer para aceder a estes testes

Segundo foi explicado na conferência de imprensa, as pessoas que forem vacinadas pela primeira vez vão ter acesso a um conjunto de 20 códigos.

Luxemburgo. Infeções com covid aumentaram 110% na semana passada O maior aumento foi registado entre as pessoas com mais de 75 anos, seguido da faixa etária dos 15 aos 29 anos.

Esses códigos vão permitir fazer 20 marcações para autotestes antigénio certificados gratuitamente num dos cinco centros de testes geridos pelo exército luxemburguês até que a pessoa tome a segunda dose da vacina e fique com o seu calendário de vacinação completo, e até 28 de fevereiro, o prazo definido para terminar esta campanha de testagem gratuita.

O agendamento dos testes estará disponível a partir de 10 de janeiro, através deste site.

Onde se vão situar esses centros e em que horários vão funcionar

As tendas onde poderão ser feitos os testes serão instaladas no parque de estacionamento Luxexpo-Sud, em Kirchberg, na P&R Sud, no Howald, no parque de estacionamento perto da rotunda de Raemerich, na zona industrial ZANO em Fridhaff e junto ao centro polivalente Junglinster.

Os centros de rastreio estarão abertos de segunda a quinta-feira das 6h às 20h, sexta-feira das 6h às 13h e das 16h às 20h.

Também estarão abertos aos fins de semana, com os seguintes horários: sábados das 6 às 10h e das 16 às 20h; e domingos das 6 às 10h e das 13h às 20h.

O agendamento é obrigatório e a respetiva confirmação de marcação deve ser apresentada no local, juntamente com um documento de identificação, antes do teste.

Os testes de antigénio são válidos por 24 horas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.