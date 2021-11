Cerca de 70% dos testes realizados são a pedido da Inspeção Sanitária ou no âmbito do rastreamento de contactos.

Testagem à covid-19 aumentou 20% numa semana

A afluência aos centros de testagem e laboratórios do Luxemburgo tem aumentado nos últimos dias. Há várias razões para isso. De um lado a introdução, desde 1 de novembro, do CovidCheck e impossibilidade de mostrar um autoteste, e por outro o aumento do número de novas infeçôes, uma tendência que se mantém há três semanas e que leva também ao aumento da testagem.

Na semana passada realizaram-se cerca de 24 mil testes à covid no Grão-Ducado, segundo a RTL. Um aumento de cerca de 4.500 testes em comparação com a semana anterior e que equivale a um crescimento de 20%.

Ainda segundo a mesma fonte, cerca de 70% dos testes realizados são a pedido da Inspeção Sanitária ou no âmbito do rastreamento de contactos. E são justamente esses resultados que têm de ser analisados com prioridade, o que pode levar a atrasos para os testes feitos de forma voluntária.

Recorde-se que quem pretender fazer um teste à covid-19 deve fazer a marcação com alguma antecedência, sobretudo se não tiver receita médica.

