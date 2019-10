O inverno ainda não chegou mas as temperaturas começam a descer no início da próxima semana, sobretudo de manhã.

Termómetros próximos dos 0° já na próxima semana

A mudança da hora deste domingo torna os dias mais curtos na próxima semana e também marca uma transição nos termómetros.

De acordo com as previsões do Meteolux, as temperaturas vão começar a cair. Passam dos 19° de máxima no sábado para os 13° no domingo. A partir de segunda-feira descem cerca de 10° com os termómetros muito perto dos 0°.

Entre segunda e quarta-feiras as manhãs vão ser frias. As temperaturas vão andar entre os 4° de máxima e os 0° de mínima.

Sem chuva no horizonte, as previsões vão obrigá-lo a tirar as mantas do armário.