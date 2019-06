Depois de uma semana de temperaturas atípicas, os especialistas do Meteolux prevêem um regresso à normalidade. Amanhã as temperaturas devem rondar os 25º/27º C de máxima.

Termómetros descem 10 graus amanhã

Com os termómetros a atingirem os 33/35ºC, o aviso laranja mantém, este domingo, as autoridades em alerta máximo com os possíveis efeitos da onda de calor que esta segunda-feira promete abrandar com previsão de aguaceiros, céu nublado e uma descida das temperaturas na ordem dos 10ºC. Depois de uma semana de temperaturas atípicas, os especialista do Meteolux prevêem um regresso à normalidade. Amanhã as temperaturas devem rondar os 25º/27º C de máxima.

A tendência vai sentir-se ao longo da semana. Na terça-feira, os termómetros voltam a cair para os 22ºC e mantêm-se estáveis até quinta-feira, quando voltam a subir aos 27º, longe do recorde absoluto atingido no sul de França, com 45,9ºC.

Pelo menos oito pessoas morreram em consequência da onda de calor que invadiu a Europa e que os especialistas atribuem a uma vaga proveniente do deserto do Saara. Quatro em França, duas em Espanha e outras duas em Itália. França debate-se ainda com vários incêndios florestais ativos. Um fenómeno que está a mobilizar os bombeiros também em Espanha, numa altura em que os meteorologistas prevêem uma inversão da situação.

