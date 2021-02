A empresa Kinepolis lança uma experiência de cinema inédita no Luxemburgo: reservar uma das salas para dez pessoas, no máximo.

Ter uma sala de cinema para si e os seus amigos? Agora é possível

Embora os cinemas estejam abertos ao público, as medidas restritivas que é preciso respeitar e o sentimento de insegurança fazem com que os cinéfilos tenham ficado em casa.

Por isso a empresa Kinepolis, que gere as salas de cinema em Belval e em Kirchberg, lançar uma experiência de cinema inédita no Luxemburgo: reservar uma das salas para dez pessoas, no máximo.

A partir de 24 de fevereiro será possível ver um dos filmes que está atualmente a ser difundido numa sala reservada para os amigos ou familiares. As reservas já podem ser feitas, sendo que privatizar uma sala de cinema tem um custo de 199 euros, independentemente do número de pessoas que vão assistir ao filme. Note-se que embora a sala de cinema seja privatizada, continua a ser proibido beber ou comer no interior.



