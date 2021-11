Vacinados contra não vacinados, anti e pró CovidCheck. O discurso de ódio na internet é, segundo o Ministério Público luxemburguês, um assunto de grande seriedade e tem vindo a aumentar com a pandemia.

Discurso de ódio

Teorias da conspiração e ataques ao Estado. Pandemia de ódio online invade o Luxemburgo

Todos os meses, o sistema de justiça luxemburguês lida com cerca de vinte relatórios que dão conta de casos "cada vez mais agressivos" de discurso de ódio na Internet. Nas redes sociais, há palavras que magoam, depreciam, denigrem ou ameaçam e não são um fenómeno novo. Mas com a pandemia, o tom mudou. Há cada vez mais mensagens a incitar ao ódio.

Para além da simples publicação de natureza violenta, multiplicaram-se as que dão espaço a várias teorias da conspiração. Um discurso que cristaliza uma violência dirigida principalmente ao Estado e aos seus representantes.



"Mesmo que as mentiras divulgadas não sejam necessariamente puníveis (porque as mentiras não são puníveis em si mesmas), é sem dúvida das teorias da conspiração que vem toda a onda de agressão contra os políticos", diz Dominique Peters, deputado sénior no tribunal do Luxemburgo.

Para além destas guerras de opinião entre pró e anti-vacinas, há também mensagens dirigidas contra a polícia, que podem conter ameaças de ataque. Tais provocações são levadas muito a sério no Grão-Ducado e todos os meses o Ministério Público recebe cerca de vinte relatórios sobre discursos de ódio online.

A grande maioria destas declarações é levada ao conhecimento dos magistrados através do portal Bee-Secure Stopline. Originalmente criado para receber mensagens relativas a representações de abuso sexual de menores na Internet, este sítio expandiu agora as suas opções de denúncia para incluir comentários racistas, revisionistas ou discriminatórios.

Estes casos caem diretamente nas mãos da secção anti-terrorismo da Polícia Judiciária. "Quando uma publicação online é reconhecida como punível e o seu autor é identificado, são estes agentes que convocam os suspeitos para uma entrevista", explica David Lentz, procurador-adjunto do estado. "E o seu trabalho é, no início, quase pedagógico".



Uma vez que o objetivo do Ministério Público não é levar o maior número possível de delinquentes perante o tribunal, os arguidos são, primeiro, obrigados a completar um curso de formação. Este curso de 60 horas é realizado num centro de desradicalização.

Este ano, oito pessoas foram condenadas por declarações "problemáticas"

"O principal objetivo é evitar que os perpetradores reincidam", sublinha David Lentz. Se estas medidas de sensibilização falharem ou forem recusadas, o Ministério Público recorre então ao processo judicial. Este ano, oito pessoas foram condenadas por declarações "problemáticas".

Aos olhos do Ministério Público, contudo, o número de relatórios continua a ser demasiado pequeno em relação à escala do fenómeno. Em 2020, as autoridades trataram de 4.336 relatórios (dos quais 1.671 não foram efetivamente punidos).

"Só podemos encorajar os cidadãos que estejam perturbados por tal comportamento ou que tenham sido eles próprios alvo de cargas de ódio a denunciá-los", insiste o magistrado.

Embora a denúncia de uma publicação possa não conduzir imediatamente a uma acção judicial, ajuda a identificar o comportamento de um suspeito. "Sabemos que esta pessoa foi notada no passado e, como resultado, vários comentários legais limítrofes tornam-se subitamente claramente transgressores". Porque, por detrás das palavras, está o acto.

Este risco é considerado real no Luxemburgo, mesmo que o Ministério Público tenha dificuldade em avaliar a sua extensão. "É como com o terrorismo, não podemos dizer quantas pessoas são capazes de ter uma reação no local", continua David Lentz.

Os perpetradores não são a única preocupação do sistema judicial luxemburguês. Também recebe vítimas, para as quais é reservada assistência específica. O serviço central de assistência social do Ministério Público oferece-lhes apoio psicológico e administrativo.

Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort



