Cerca de 150 manifestantes encontram-se "confinados" entre a Place de Paris e Place de la Gare, na capital com as forças policiais a impedir o seguimento do protesto contra as medidas anticovid.

Manifestação anticovid

Tensão. Polícia bloqueia manifestantes na Av. de la Liberté

A Polícia está a aconselhar as pessoas a "evitar" a zona onde está a decorrer a manifestação contra as medidas covid-19 no Luxemburgo. Serão cerca de 150 os manifestantes que já estão na rua em protesto, neste primeiro dia do CovidCheck obrigatório no trabalho.

As forças policiais decidiram cercar a manifestação que decorre entre a Place de Paris e a Place de la Gare, na cidade de Luxemburgo. A polícia bloqueou a Avenue de la Liberté nesta zona para que os manifestantes não pudessem continuar a sua marcha para outras ruas, declarou Frank Stoltz, responsável pela comunicação com a polícia ao Wort. A circulação está cortada.

Houve momentos de tensão com vários manifestantes a tentarem furar o bloqueio policial. Outros começaram com distúrbios e "retirados da manifestação pelas forças policiais", informa ao wort uma testemunha.

Por volta das 16h30, com a noite a chegar a polícia começou a permitir a saída dos manifestantes, uma dezena a cada quarto de hora, relata a RTL. E todos tiveram de mostrar a sua identificação. Às 17h00 dos cerca de 200 manifestantes estimados pela RTL, restava metade no local dos protestos na Av. de La Liberté. Uma centena de manifestantes para o dobro de policias, estima a RTL.

No Champ do Glacis reuniu-se um outro grupo de 20 manifestantes mas já estão a dispersar-se, informa a polícia na sua página do twitter onde vai relatando o desenvolvimento dos protestos.

As autoridades cortaram a circulação ao trânsito na Av. de la Liberté. Sexta-feira à noite decorreu uma outra manifestação que se desenrolou de modo pacífico.





