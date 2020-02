Para já, o único caso diagnosticado no hotel com a doença Covid-19, provocada pelo Coronavírus, é o de um médico italiano da região de Lombardia que está a passar férias na estância balnear espanhola.

Tenerife. Centenas de turistas em quarentena "testados" para despistar Coronavírus

Para já, o único caso diagnosticado no hotel com a doença Covid-19, provocada pelo Coronavírus, é o de um médico italiano da região de Lombardia que está a passar férias na estância balnear espanhola.

O El Mundo diz que cerca de mil pessoas estão isoladas num hotel de Tenerife, o H10 Costa Adeje, depois de um médico italiano da região da Lombardia ter acusado positivo nas análises de despiste do Coronavírus.

As autoridades sanitárias do governo reginal das Canárias ativaram os mecanismos de segurança para evitar uma propagação do vírus que provoca as infeções respiratórias severas conhecidas por Covid-19.

Centenas de turistas já foram sujeitos a exames médicos no Hospital Universitário Nuestra Señora de La Candelaria. A contraprova deve realizar-se ainda esta terça-feira no Centro Nacional de Microbiologia do Instituto de Saúde Carlos III. Até lá estão confinados ao hotel com escolta policial à porta.

Quanto ao médico italiano, foi transferido para o hospital local. Outro homem e uma mulher também já estão aos cuidados da unidade hospitalar, por suspeitas fortes de terem contraído o vírus que a OMS considera uma epidemia mundial.

Terceiro caso em Espanha

O médico que se apresentou voluntariamente às autoridades espanholas, é já o terceiro caso infetado com Coronavírus no país que esta tarde reúne de emergência numa Comissão Interministerial, em Moncloa, Madrid.

Antes das Canárias, as autoridades das Astúrias foram obrigadas a ativar os protocolos de emergência depois de uma mulher de 25 anos, vinda de Itália, ter dado entrada no hospital com suspeitas, posteriormente confirmadas, de infeção. Ainda no início do mês, as autoridades espanholas confirmaram um segundo caso, de um cidadão britânico e que tinha ficado hospitalizado em Palma de Maiorca.

O ministro da Saúde, Salvador Illa, diz que não é caso para "cair numa situação de alarmismo"