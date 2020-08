Sul do Luxemburgo está em alerta laranja, enquanto o norte está sob alerta amarelo.

Tempo quente e trovoadas previstos para esta quarta-feira

Esta quarta-feira, 12 de agosto, o tempo quente será acompanhado pela ocorrência de trovoadas.

O Meteolux colocou o sul do país sob alerta laranja e o norte sob alerta amarelo.



São esperados 33 °C de temperatura máxima e trovoadas ao final da tarde, prevendo-se alguns aguaceiros. Durante a noite os termómetros atingirão ainda valores tropicais, ficando nos 24 °C.

Com as máximas e as mínimas elevadas, o Meteolux alerta para o risco de problemas de saúde associados ao calor, especialmente nos mais vulneráveis, como idosos, crianças ou doentes crónicos.

No geral, as pessoas devem precaver-se contra a desidratação e insolações, fechar portadas, janelas e cortinas durante o dia e ventilar as habitações durante a noite. Devem beber muita água e regularmente, ao longo do dia, evitar sair durante as horas mais quentes, cobrir a cabeça quando saírem, usar roupa leve e limitarem as suas atividades físicas.

A partir do fim de semana prevê-se uma descida das temperaturas, com noites mais frescas.





