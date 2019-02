As previsões da Meteolux são boas para os próximos dias no Luxemburgo, com temperaturas que podem chegar aos 17 graus.

Tempo primaveril vai durar toda a semana

Em pleno inverno, há que aproveitar o sol e a vitamina D.

As previsões da Meteolux são boas para os próximos dias no Luxemburgo, com temperaturas que podem chegar aos 17 graus.



De acordo com o site do serviço luxemburguês de meteorologia, o tempo primaveril vai marcar a semana, até sexta-feira.



Além do sol e de algumas nuvens, as temperaturas vão variar entre os 12 e os 17 graus, durante o dia.