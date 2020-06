As máximas vão cair cerca de dez graus já a partir de quinta-feira.

Tempo. Máxima de 28 graus prevista para hoje, mas temperaturas voltam a cair na quinta-feira

Diana ALVES

Terça-feira de calor no Luxemburgo. A temperatura máxima prevista para o dia de hoje é de 28 graus. Mas será sol de pouca dura. De acordo com as previsões do Instituto Luxemburguês de Meteorologia (MeteoLux), as máximas vão cair cerca de dez graus já a partir de quinta-feira.Segundo o MeteoLux, as temperaturas máximas previstas para esta terça-feira deverão oscilar entre os 25 e os 28 graus.Para amanhã, está prevista uma ligeira descida, que se acentuará ainda mais na quinta-feira. A partir desse dia, as temperaturas máximas previstas registam uma queda de praticamente dez graus, que será acompanhada de chuva fraca. Previsões que deverão manter-se, pelo menos, até sábado.



