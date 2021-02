Entre as 21h deste sábado e as 8h59 de domingo vigora o alerta amarelo para todo o país, com previsão de mínimas entre -10 e -6 °C.

Tempo frio mantém-se no fim de semana. Alerta amarelo prolongado

As temperaturas muito baixas continuam sem dar tréguas ao Luxemburgo, este fim de semana, e o instituto de meteorologia, Meteolux, prolongou o alerta amarelo até ao início da manhã de domingo.

A persistência de temperaturas baixas e muito baixas, entre os -10ºC e os -8ºC, já tinha levado, esta sexta-feira, o instituto de meteorologia a prolongar o alerta amarelo até meio da manhã, deste sábado, para todo o país.



O dia manter-se-á seco e frio, apesar dos raios de sol. E o vento de leste soprará por vezes bastante forte, reforçando a sensação de frio.

Ao longo de domingo é esperada uma ligeira subida das temperaturas, podendo as máximas atingir valores positivos, entre os 2ºC e os 4ºC. As mínimas ficarão entre os -8ºC e -6ºC.



O Meteolux deixa ainda o aviso para cuidados redobrados nas estradas, que estarão mais escorregadias devido ao acumular de gelo e geadas.

