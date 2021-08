A partir de segunda-feira prevê-se uma redução drástica das temperaturas máximas, com chuva a partir de terça-feira.

Tempo

Fim de semana de calor. Temperaturas podem chegar aos 30ºC este domingo no Luxemburgo

A partir de segunda-feira prevê-se uma redução drástica das temperaturas máximas, com chuva a partir de terça-feira.

O calor veio para ficar este fim de semana no Luxemburgo e os termómetros devem subir um pouco mais no domingo, com a temperatura máxima a poder atingir os 30ºC.

De acordo com as previsões do Instituto de Meteorologia - Meteolux, este sábado os termómetros deverão chegar aos 28ºC, esperando-se para amanhã uma subida dos valores máximos, que poderão oscilar entre os 28ºC e os 30ºC, durante a tarde.

A partir de segunda-feira prevê-se uma redução drástica das temperaturas máximas, que não deverão superar os 20ºC, com a possibilidade de ser acompanhada de chuva a partir de terça-feira.

