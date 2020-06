Aproveite o bom tempo do feriado para passear e fazer um piquenique. Quarta e quinta feira vão ser dias de muito calor.

Tempo de verão. Quarta e quinta vão chegar aos 30 graus

Redação

Nesta tarde de sábado, o primeiro dia de verão de 2020, poderão cair umas gotas de chuva e os termómetros não vão além dos 22 graus, como anuncia o Meteolux. Mas amanhã, o dia irá ser de sol, com 23 graus celsius.

Para o dia da Festa Nacional, terça-feira, que este ano não terá desfiles nem paradas, por causa da pandemia, o tempo dá uma ajuda para os festejos em família, no dia feriado, para uns passeios ao ar livre, ou uns churrascos no jardim, com o limite máximo de pessoas imposto, devido à pandemia. Nesse dia, as máximas vão ser de 26 graus.

Será nos dias seguintes que o calor surge em força. Na quarta-feira são esperadas máximas entre os 27 graus e os 29 graus, e na quinta-feira os termómetros podem registar 30 graus, de acordo com as previsões do Meteolux. Uma boa previsão para quem já estiver de férias.



